É mais uma acha para a fogueira e que aumenta as críticas domésticas na Rússia às decisões do regime de Vladimir Putin. No fim de semana, o Kremlin avançou que 600 soldados ucranianos morreram num ataque a Kramatorsk, ofensiva que surgia em resposta ao ataque de Makiivka, onde centenas de russos terão morrido (Moscovo só confirma 89 mortes). O problema é que tudo aponta para que os números oficiais sejam falsos, o que criou mal-estar entre os blogers de guerra russos (milblogers).

“As tentativas do Ministério da Defesa russo de reivindicar que as forças russas responderam ao ataque ucraniano de 31 de dezembro contra as posições russas em Makiivka estão a gerar mais descontentamento no espaço de informação russo”, escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

“Esta alegação é falsa — um repórter finlandês visitou o local do ataque em Kramatorsk, em 8 de janeiro, dando nota de que foi atingida uma escola vazia”, acrescentam os analistas do relatório diário daquele instituto. Assim, “vários milbloggers russos responderam negativamente” às afirmações oficiais, argumentando que o ministério “frequentemente apresenta reivindicações fraudulentas”.

Os mesmos milbloggers também criticaram a decisão oficial de fabricar uma história para “retaliar” o ataque de Makiivka, em vez de se procurar entre a liderança militar o responsável pela perda de vidas de soldados russos.