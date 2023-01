“Meu Deus, alguém acredita no número 63? O prédio foi completamente destruído.” Nina Vernykh é russa. Tal como os seus compatriotas, é nas redes sociais — no VKontakte ou no Telegram — que expressa desconfiança sobre o número oficial de soldados russos mortos no ataque ucraniano a Makiivka. Passava um minuto da meia-noite e a televisão russa transmitia a mensagem de Ano Novo do Presidente Vladimir Putin. Numa localidade de Donetsk, onde parte do território ucraniano está ocupado por Moscovo, centenas de soldados reuniam-se na Escola Profissional n.º 19, na Rua Kremlevskaya. Nesse primeiro minuto de 2023, as ruas tremeram, os prédios abanaram e a escola ficou completamente destruída. Ainda há corpos por encontrar nos destroços.

O ataque foi confirmado por Kiev e pelo Kremlin. A Ucrânia avançou que o número de mortos rondaria os 400, enquanto que Moscovo deu um número exato de vítimas: 63 russos perderam a vida no ataque com HIMARS, um sistema norte-americano que lança seis rockets de uma só vez ou um MGM-140 ATACMS, um míssil superfície a superfície.

“Apesar da declaração oficial do Ministério da Defesa, o número exato de vítimas ainda é desconhecido.” Semyon Pegov, fundador do projeto WarGonzo.

