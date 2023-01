A PSP do Porto deteve no Grande Porto, entre sexta-feira e a última madrugada, 10 homens por suspeita de tráfico de droga e apreendeu 900 doses de heroína, cocaína e haxixe, foi anunciado nesta segunda-feira.

Em comunicado, a PSP refere que as detenções ocorreram nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde.

O Comando Metropolitano da PSP do Porto especifica a quantidade de doses de estupefacientes que cada um os suspeitos tinha em sua posse, no total de 900.

Os suspeitos têm idades entre os 30 e os 57 anos e várias ou nenhuma ocupação laboral.

Além das doses de droga, foram apreendidas, numa operação que decorreu na urbanização Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia, a quantia de 1.595 euros, bem como uma faca de abertura tipo “borboleta”.

Sem apontar quando, a PSP o Porto refere que os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.