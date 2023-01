Numa fase em que a guerra na Ucrânia parece, essencialmente, estagnada no que toca às posições atuais de ambos os lados, a Rússia conseguiu por estes dias aquela que poderá ser a sua primeira vitória desde o verão de 2022, embora mais simbólica do que estratégica: a captura da pequena cidade de Soledar, a dez quilómetros a norte de Bakhmut, cuja conquista tem sido o grande objetivo dos russos.

Num boletim divulgado na manhã desta terça-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido, que tem acompanhado os desenvolvimentos da guerra no terreno com boletins de informação diários, apontava para a grande probabilidade de a cidade de Soledar já estar praticamente toda sob controlo das forças russas e dos mercenários do Grupo Wagner.

“Nos últimos quatro dias, as forças russas e do Grupo Wagner fizeram avanços táticos sobre a pequena cidade de Soledar, no Donbass, e controlam provavelmente a maior parte do assentamento. Soledar fica a 10 quilómetros a norte de Bakhmut, cuja captura continua provavelmente a ser o principal objetivo operacional imediato da Rússia”, lê-se na nota do governo britânico.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2023 Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 10, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.