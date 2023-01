Foi no mundo da restauração que os destinos de Vladimir Putin e Yevgeny Prigozhin se cruzaram: os dois conheceram-se num restaurante de luxo em São Petersburgo de que Prigozhin era proprietário. Desde aí, a relação foi de vento em popa com o Presidente russo a assinar vários contratos com a empresa de catering detida por aquele que havia de ser designado como o seu “chefe”. Nos últimos anos, o cozinheiro foi estendendo a sua atividade para as áreas militares e fundou uma milícia privada, que desempenha um papel fundamental em vários conflitos em todo o globo, incluindo na guerra da Ucrânia. Agora, o “ambicioso” líder do grupo Wagner é um dos nomes mais falados para chegar à presidência russa, principalmente numa altura em que se avolumam os rumores de que Putin poderá estar doente com um cancro terminal.

“Prigozhin pode ter uma visão clara sobre qual será o futuro político da Rússia”, admite, ao Observador, Mikhail Troitskiy, analista de Assuntos Internacionais sediado em Moscovo, acrescentando que nesse futuro o líder do grupo Wagner pode transformar-se num dos “possíveis protagonistas” na corrida pela sucessão no Kremlin. Esta corrida pode mesmo já ter começado, algo defendido pelo veterano do exército russo e ex-dirigente dos serviços de informações, Igor Strelkov: “A luta pelo Olimpo político já arrancou” na Rússia.

O tiro de partida da sucessão da presidência russa pode já ter sido dado nos bastidores e ser até um tema de conversa nos corredores do Kremlin, mas publicamente Vladimir Putin continua a ser única figura indiscutível à frente dos desígnios políticos da Rússia. Contudo, isto não impede que os seus possíveis sucessores, incluindo Yevgeny Prigozhin, façam um difícil jogo de equilíbrio, tentando balancear entre aquilo a que aspiram e os favores que têm de retribuir ao Presidente russo, de modo a não serem completamente afastados da bolha de Moscovo.

