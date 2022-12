“Aqueles que falam sobre uma pausa na guerra por causa das temperaturas geladas do inverno nunca tomaram banhos de sol na Crimeia em janeiro.” A ironia do Ministério da Defesa ucraniano serve um propósito: mostrar que o exército não vai encolher-se por causa do frio, do gelo ou da neve. É que na Crimeia, em janeiro, o sol desaparece por volta das cinco e meia da tarde e as temperaturas oscilam entre os 8ºC e os -5ºC. Com uma previsão meteorológica assim, ninguém terá disposição para se esticar numa espreguiçadeira em janeiro, mesmo que habituado a temperaturas de apenas 22ºC em agosto.

Se o gelo não trava o conflito, quais são as frentes de batalha mais quentes durante o inverno que se aproxima? Tudo aponta para que a principal seja na bacia do rio Donets, a região conhecida por Donbass e que engloba os oblast de Donetsk e Lugansk. Ali, desde 2014, ucranianos e separatistas pró-russos defrontam-se todos os dias, sem pausa na troca de tiros. A partir de 24 de fevereiro, dia em que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia, o Donbass tornou-se a principal ambição dos russos, pretendendo Moscovo dominar a totalidade da região — um objetivo que nunca conseguiu alcançar.

Apesar disso, o exército de Moscovo tem feito incursões por várias regiões da Ucrânia, como aconteceu com a batalha de Kiev, logo no início da guerra, ou a de Kharkiv, da qual os ucranianos saíram vencedores em maio, ou ainda a longa batalha por Kherson. Esta última cidade, capital do oblast com o mesmo nome e a única capital de província que os russos conseguiram tomar, foi libertada a meio de novembro, depois de oito meses de ocupação. Se a cidade regressou às mãos de Kiev, o resto do oblast, na margem esquerda do rio Dnipro, continua sob controlo russo.

Ali, na região de Kherson, sul da Ucrânia, o conflito deverá continuar, mas com o rio Dnipro a complicar avanços de qualquer das partes. À população pede-se que abandone as suas casas, enquanto as bombas caem diariamente destruindo os edifícios que ainda estão de pé.

