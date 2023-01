Em atualização

Luís Montenegro avançou que Joaquim Pinto Moreira vai renunciar esta quinta-feira “à sua posição de vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e como presidente da comissão de revisão constitucional”. “Fá-lo porque passadas 60 horas das diligências das autoridades judiciárias sem que se tivesse consumado o pedido de levantamento de imunidade parlamentar, não podemos ficar eternamente à espera.”

Em entrevista à SIC, Montenegro garantiu que tudo estava combinado com Pinto Moreira na terça-feira. De acordo com o líder social-democrata, dado o facto de não se perceber se o deputado era ou não arguido ou nem que factos lhe são imputados o partido não poderia esperar mais. “Não vamos escamotear a dimensão política [do caso]”, reconhece.

O presidente do PSD falou ainda dos contratos que a sociedade de advogados de que fazia parte assinou com as autarquias de Espinho (de que Pinto Moreira era autarca) e de Vagos, liderada por Silvério Regalado, membro da direção social-democrata.

“Acho ignóbil confundir a prestação de serviços jurídicos de uma sociedade de advogados com um processo de investigação judicial em curso cujo objeto não tem rigorosamente nada que ver com essa prestação de serviços. É maldoso, vergonhoso e leviano. Não faz parte do caso”, defendeu-se.

“Não há nada do ponto de vista legal, moral e ético a apontar na prestação desses serviços. Esse assunto é requentado, foi alvo de uma apreciação parlamentar que concluiu que do ponto de vista legal e ético não tinha qualquer problema”, insistiu.

Montenegro reconheceu que a sociedade de advogados que detinha parte apenas prestou serviços a autarquias lideradas por sociais-democratas — duas figuras que lhe são próximas. “Naturalmente que a relação que se estabelece entre a prestação de serviços jurídicos, nomeadamente de contencioso, requer confiança. Mas a escolha não foi feita sequer por minha causa. Nem sequer era eu que acompanhava essas matérias”, notou.

Confrontado com a ligação entre a sociedade que detinha e o facto de ter chamado Pinto Moreira e Regalado para a sua direção (na bancada e no partido, respetivamente), Montenegro disparou: “Não aceito essa insinuação. Não admito mesmo. Essas pessoas têm qualidade política, por isso é que foram presidentes de Câmara. E quem escolheu Pinto Moreira para lista de deputados nem sequer fui eu”, recordou.

Desafiado a dizer se sente “fragilizado” com este caso, Montengro cortou. “Não ponho a minha honorabilidade ou os meus critérios éticos em causa. No dia em que o fizer, deixei de ser um ator político. Estou disponível para que se investigue de todas as formas que quiserem estes contratos. Estou absolutamente à-vontade.”

Esta é a primeira vez que o líder social-democrata se pronuncia sobre esta questão. A última vez que Montenegro falou em público antes desta entrevista foi no sábado, 7 de janeiro, durante a apresentação dos novos membros do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD.

Recorde-se que Luís Montenegro e Joaquim Pinto Moreira são muito próximos. Além de naturais de Espinho, os dois têm um percurso político comum, como recordava aqui o Observador. Duas vezes candidato (derrotado) à Câmara de Espinho, Montenegro alcança finalmente o objetivo de derrotar os socialistas em 2009, depois de ter ajudado a construir a campanha de Pinto Moreira — o agora líder social-democrata foi eleito presidente da Assembleia Municipal de Espinho.

Mecanismo do Governo foi um ato de “inconseguimento”

Na mesma entrevista à SIC, conduzida pelo jornalista Bernardo Ferrão, Montenegro pronuciou-se também sobre o mecanismo de escrutínio encontrado pelo Governo. Citando Assunção Esteves, antiga presidente da Assembleia da República, o líder social-democrata criticou António Costa.

“Foi um ato de verdadeiro inconseguimento. Aquilo que o Governo veio dizer são coisas óbvias, redundantes. São níveis de interação com as pessoas que escolhem que sejam normais. É uma tentativa falhada do primeiro-ministro de se desresponsabilizar”, atirou. “Lembrou-se num repente de cirar um mecanismo. E quis responsabilizar diretamente o Presidente da República pelas escolhas.”

“António Costa tem a responsabilidade sobre os ministros e sobre os secretários de Estado”, continuou. “O primeiro-ministro é que responde por todos. Nós, responsáveis partidários, de ser cada vez mais criteriosos nas nossas escolhas”, disse Montenegro, revelando que o partido está a criar uma comissão ética para avaliar escolhas que o partido vai fazendo para vários cargos.