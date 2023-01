O Tribunal de Contas (TdC) está já a realizar uma auditoria sobre a Efacec e promete para o primeiro semestre um dos relatórios da ANA. Uma outra auditoria à ANA só chegará aos deputados até ao final do ano. No Parlamento, o presidente do Tribunal de Contas anunciou ainda que a entidade vai avançar com uma auditoria à TAP, após as notícias vindas a público sobre a companhia aérea.

“Temos também prevista uma auditoria em TAP”, disse José Tavares, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento. O responsável do TdC respondia à pergunta do deputado social-democrata Hugo Carneiro sobre se a instituição previa uma ação de auditoria à TAP. José Tavares realçou que perante polémicas o Tribunal tende a manter-se à margem, mas “acompanha, vê, ouve e lê”, estando prevista a ação no plano da instituição.

O Observador já tinha questionado o Tribunal de Contas sobre uma possível auditoria à TAP e, na altura, não tinha avançado se o iria fazer, dizendo que “a TAP é uma empresa pública que está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas. Os contratos de trabalho de qualquer entidade pública não estão sujeitos a fiscalização prévia, podendo porém ser objeto de fiscalização concomitante ou sucessiva”. Questionado sobre se esta fiscalização concomitante ou sucessiva vai ocorrer, o Tribunal de Contas não respondeu quando contactado no final de dezembro.

Numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no âmbito da Conta Geral do Estado 2021 (CGE2021), o presidente da instituição fez um ponto de situação das auditorias pedidas pelos deputados. José Tavares indicou que os parlamentares “poderão contar” com essas auditorias, estando “já em andamento” uma sobre a Efacec e outra sobre benefícios fiscais. A privatização da Efacec está em curso.

O presidente do TdC revelou ainda que tenciona apresentar dois relatórios este ano sobre a auditoria solicitada à ANA – Aeroportos de Portugal.

Até ao final deste semestre deverá ser entregue o relatório sobre a privatização da gestora aeroportuária e até ao final do ano um segundo relatório sobre a gestão da empresa.

O responsável do TdC indicou ainda que “muito em breve” será apresentada uma auditoria sobre o modelo de controlo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um “ponto da situação sobre a execução” do plano.