Desde que o Estado assumiu o controlo da gestão da TAP após a compra da participação de David Neeleman em 2020, quatro administradores executivos renunciaram ao cargo, sem que tenha sido reportado pela empresa o pagamento de qualquer compensação adicional face ao normal acerto de contas.

A exceção terá sido Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, que recebeu 500 mil euros brutos pela saída antecipada de administração da TAP, a pedido da própria empresa, num pacote que inclui ainda compensações pela rescisão do vínculo contratual a várias empresas do grupo, como foi revelado esta terça-feira pela informação remetida aos ministérios das Finanças e Infraestruturas.

A maioria das saídas de administradores foi consequência de mudanças acionistas. A primeira foi a do presidente executivo Antonoaldo Neves que abandonou funções a pedido do Estado dois meses depois deste ter tomado a maioria do capital da TAP.

Antonoaldo Neves estava a cumprir o último ano do mandato de três anos que se tinha iniciado com a entrada no capital dos acionistas privados David Neeleman e Humberto Pedrosa e para evitar pedidos de indemnização, a TAP continuou a pagar o salário do gestor até ao final do ano, o que equivaleu a mais três salários, como aliás o Observador contou com base em informação prestada pela própria companhia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.