Com o Consumer Electronics Show (CES) a dominar Las Vegas entre 5 e 8 de Janeiro, o trânsito na capital do jogo foi elevado a um novo patamar por o habitual número de turistas ser reforçado neste período pelos visitantes do CES. Como “para grandes males, grandes remédios”, o certame proporcionou mais uma oportunidade para o Las Vegas Convention Center Loop, o túnel que atravessa a cidade e desloca os clientes entre os diferentes pontos de interesse mais rapidamente, evidenciar o seu potencial.

O Las Vegas Convention Center Loop, também conhecido localmente como o Tesla Tunel, tem hoje uma extensão de 46,7 km, dos 54,7 km planeados. Ao longo das 55 estações, os clientes podem ligar o aeroporto ao centro de Las Vegas, passando pelas principais artérias e os maiores hotéis e casinos, além do centro de convenções onde decorre o CES.

Apesar do custo de 50 milhões, a utilização do túnel é gratuita. A obra foi executada em menos de um ano pela Boring Company de Elon Musk, o CEO e maior acionista da Tesla. Durante o CES, os organizadores estimam que cerca de 100.000 pessoas utilizaram o Loop durante os quatro dias do evento.

Apesar de existirem projectos para outras cidades norte-americanas, o Loop de Las Vegas é o único túnel da Boring actualmente em funcionamento. A sua utilização prevê que os clientes desçam ao subsolo através de escadas rolantes, ocupem o seu lugar num dos modelos da Tesla à sua espera e se desloquem até à sua estação de destino. E sem custos, uma vez que o Loop é suportado pelos hotéis e casinos da cidade, que pagam 5% de taxa. A CNET divulgou há cerca de ano e meio um vídeo em que explica como tudo funciona: