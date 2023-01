A Rússia está a instalar sistemas anti-mísseis Pantsir-S1, capazes de intercetar ataques de aeronaves, helicópteros e mísseis de cruzeiro, no topo de edifícios estratégicos em Moscovo, ligados à administração ou à Defesa do país.

Mother of god, did they really took a Pantsir-S on the Russian defense ministry building’s rooftop? pic.twitter.com/PPhXsNd2rR — Illia Ponomarenko ???????? (@IAPonomarenko) January 19, 2023

Vários vídeos e fotografias, postos a circular esta quinta-feira nas redes sociais, dão conta destas novas medidas de proteção implementadas — que sugerem que o Kremlin terá de alguma forma receio de ataques aéreos à capital.

De acordo com o britânico Guardian, as imagens mostram um destes sistemas a ser colocado no telhado de um edifício de oito andares usado pelo Ministério da Defesa da Rússia, junto a uma das margens do rio que dá nome à cidade. E outro instalado no topo de um prédio, de alguma forma ligado ao Ministério da Educação, no distrito de Taganka, a cerca de dois quilómetros e meio do Kremlin.

Pantsir systems being placed, one in a high-rise in central Moscow and one in the country's Ministry of Defence. pic.twitter.com/E8L2iKh12N — Damage Control (@WarInUkraineYet) January 19, 2023

Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministro do Interior da Ucrânia, também deu conta da situação esta quinta-feira nas redes sociais. “O Pantsir-1, um sistema de mísseis antiaéreos e armas, foi instalado em Moscovo, mesmo no telhado de um edifício de apartamentos”, escreveu no Twitter, para depois deixar no ar uma pergunta: “Porquê, alguém faz ideia?”.

Pantsir-1, an anti-aircraft missile and gun complex, was installed in Moscow right on the roof of an apartment building. In connection to what, one wonders? pic.twitter.com/Gy1qsnjVNi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

Apesar de algumas publicações darem conta da instalação deste tipo de sistemas em edifícios oficiais de Moscovo desde os primeiros dias de 2023, foi justamente esta quinta-feira, véspera da reunião do chamado Grupo de Contacto para a Ucrânia, que os vídeos e fotografias começaram a ser publicados de forma massiva nos canais de Telegram pró-russos e noutras redes sociais.

Recorde-se que a reunião desta sexta-feira, na base aérea de Ramstein, na Alemanha, serviu exatamente para coordenar o fornecimento da ajuda dos 50 países que fazem parte do Grupo de Contacto a Kiev e que o Presidente Volodymyr Zelensky tem repetidamente pedido a entrega de tanques Leopard 2 e de aviões F-16 às forças ucranianas.

Fontes militares russas não confirmaram, até ao momento, a instalação deste tipo de sistemas. Mas, ainda de acordo com o Guardian, ao longo das últimas semanas foram vários os meios de comunicação russos a dar conta deste reforço de segurança em Moscovo, feito não apenas com recurso à montagem de sistemas anti-mísseis de curto e médio alcance, como os Pantsir, mas também de sistemas de mísseis de longo alcance S-400.

Another air defense complex was spotted in Moscow region, 10 km from Putin's residence. The video was reportedly taken on 6th January near Zarechye village, Odintsovo district. Supposedly it is Pantsir C1. What is going on, one wonders? pic.twitter.com/UNeuiJRMZ4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

Entretanto, esta sexta-feira de manhã, Anton Gerashchenko voltou ao Twitter e ao tema, para partilhar um vídeo de outro sistema anti-míssil a ser instalado, agora fora da capital, mas ainda na região de Moscovo — e a apenas 10 quilómetros da casa do Presidente Vladimir Putin.

“O vídeo foi alegadamente captado a 6 de Janeiro perto da aldeia de Zarechye, no distrito de Odintsovo. Supostamente, é um Pantsir C1”, escreveu o conselheiro ucraniano.