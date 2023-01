Torsten Müller-Ötvös deve ser um homem satisfeito consigo e com a marca que dirige, a Rolls-Royce. Este que é um dos construtores mais conservadores do mercado, que durante décadas nem sequer revelava a potência dos seus motores, afirmando apenas que era “a suficiente”, prepara-se para aderir à mais recente tecnologia do mercado automóvel, a eléctrica. E como que para provar que tomaram a decisão certa, os responsáveis pela marca confessam-se impressionados pela adesão dos clientes ao Spectre, o seu primeiro modelo a bateria.

O Spectre é um coupé de quatro lugares, com um habitáculo 2+2 como o Wraith, mas com 585 cv e 900 Nm e uma bateria generosa. Na Europa é proposto por menos de 400.000€, o que se deve manter em Portugal por ser eléctrico e, como tal, não estar exposto aos impostos sobre a cilindrada ou as emissões de CO 2 . Assim que a Rolls-Royce abriu a possibilidade dos clientes começarem a manifestar o seu interesse em adquirir o modelo, a marca britânica vendeu 300 unidades em apenas dois dias, algo nunca visto nos mais de 100 anos de história do construtor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É certo que já um dos fundadores da Rolls-Royce, Charles Royce, tinha afirmado em 1900 que “um automóvel eléctrico é completamente silencioso e limpo, pelo que deverão ser muito interessantes quando existirem estações de carregamento”. Foram precisos mais de 100 anos para que um outro responsável pela marca, no caso o actual CEO Torsten Müller-Ötvös, confirmasse o interesse da tecnologia: “O ritmo de chegada das encomendas para o Spectre é muito superior ao que esperávamos, pelo que vamos ter que ajustar os nossos planos de produção.”

A Rolls-Royce já se comprometeu a passar a produzir exclusivamente veículos eléctricos a partir de 2030 e a procura pelo Spectre apenas veio confirmar a vontade dos clientes. E isto é ainda mais importante depois de Müller-Ötvös ter admitido que, mesmo na fase de arranque, o Spectre já vai garantir o mesmo tipo de rentabilidade dos restantes modelos da marca. O Spectre deverá começar a ser entregue aos clientes no 4.º trimestre de 2023.