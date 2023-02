O deputado socialista Jorge Seguro Sanches é o presidente escolhido pelo grupo parlamentar do PS para presidir à comissão parlamentar de inquérito à TAP. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, depois de ontem se ter ficado a saber que afinal eram os socialistas a ficar com a presidência do primeiro inquérito parlamentar do Governo de maioria.

A comissão parlamentar de inquérito à TAP vai abranger a gestão pública da transportadora após a compra pelo Estado da participação de David Neelemam em 2020 e focar-se no processo que resultou na saída de Alexandra Reis com uma indemnização de meio milhão de euros. Este é o âmbito da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que tem aprovação assegurada pela abstenção dos socialistas e ontem foi a debate no Parlamento. A votação acontecerá esta sexta-feira.

Jorge Seguro Sanches foi por duas vezes secretário de Estado nos governos minoritários de António Costa. Assumiu a pasta da Energia entre 2015 e 2018, período no qual foram tomadas medidas que reduziram as receitas da EDP ao abrigo dos contratos para a venda de energia, uma tema que teve direito a uma comissão de inquérito. No segundo Governo de António Costa, Seguro Sanches seguiu para a Defesa onde foi secretário de Estado de João Gomes Cravinho. Nessas funções lançou alertas sobre a derrapagem no custo das obras no Hospital Militar, tema que motivou a abertura de uma investigação criminal que visa o ex-diretor-geral da defesa, entre outros.