Em atualização

Pelo menos duas pessoas morreram e catorze ficaram feridas na sequência de um incêndio num prédio da Mouraria, em Lisboa, confirmou o Observador fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa. Entre os feridos estão quatro crianças.

O incêndio, que aconteceu na Rua do Terreirinho, teve o início às 20h37 e foi extinto às 21h15, mas os bombeiros ainda permanecem no local.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, lamentou a existência de dois mortos. Em visita ao local, o autarca ainda não soube precisar o motivo do incêndio. “Não sabemos de nada, estamos a investigar, a ver o que passou e porque é que aconteceu.”

Carlos Moedas indicou que existem desalojados na sequência do incêndio, mas o presidente da câmara garantiu que “ninguém vai ficar sem teto”. “Estou de coração nas mãos”, admitiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os desalojados e os feridos, Carlos Moedas confirmou que alguns são “pessoas estrangeiras”, mas o autarca não soube precisar as nacionalidades. “Vamos estar a acompanhar em cima”, assegurou.

Em declarações às televisões, o Tenente Coronel Tiago Lopes adiantou que estão no local 50 operacionais, entre PSP, INEM e bombeiros, apoiados por 20 viaturas.

Os feridos foram transportados para os hospitais de São José, Santa Maria e Estefânia. Segundo o mesmo responsável, serão feridos ligeiros, estando em causa inalação de fumo.

O incêndio começou no rés do chão do edifício, onde alegadamente viviam todas as vítimas do incidente. As entidades competentes vão agora verificar as causas do incêndio.

À Lusa, Margarida Castro, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, disse que das 14 vítimas do incêndio, duas são de nacionalidade argentina e 11 da Península do Industão, região asiática que compreende países como a Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Os dois mortos também são estrangeiros.

Um português ficou também ferido mas é uma “vítima colateral”, porque não estava no prédio quando do incêndio.

Margarida Castro disse que o prédio, apesar de o incêndio ter sido apenas no rés-do-chão, ficou inabitável e que na segunda-feira será feita uma vistoria.