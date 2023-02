A bebé que nasceu debaixo dos escombros de um prédio de cinco andares em Jandaris, na região de Alepo, na Síria, já tem nome, Aya, que significa em português “um sinal de Deus”.

Aya foi descoberta na segunda-feira à tarde por uma equipa de salvamento e resgate, mais de dez horas após os sismos que fizeram, até ao momento, mais de 21 mil vítimas na Síria e Turquia. A recém-nascida estava ainda unida à mãe, que morreu durante o parto, pelo cordão umbilical.

De acordo com o The Guardian, o nome foi escolhido pela equipa do hospital onde a bebé se encontra internada. “Chamamos-lhe Aya para que parecem de lhe chamar ‘a recém-nascida’”, afirmou Hani Maarouf, do hospital Cihan, em Afrin. Segundo o médio, o estado de saúde de Aya esta melhorar de dia para dia.

A bebé vai ser acolhida pelo tio-avô, Salah al-Badran, que a levará consigo assim que receber alta hospitalar. Todos os familiares próximos, incluindo os seus pais e quatro irmãos, morreram durante o sismo. Al-Badran, também de Jandaris, conseguiu escapar juntamente com a sua família, mas a casa de um andar em que viviam ficou totalmente destruída. O tio-avô de Aya encontra-se atualmente a viver numa tenda, juntamente com 11 familiares.

Em declarações à Associated Press, explicou que apenas 10% dos edifícios da região são seguros. “Depois do sismo, ninguém pode viver na sua casa ou prédio”, disse.

As operações de salvamento continuam na Síria e na Turquia. Apesar de já terem passados quase quatro dias desde os sismos, tem sido possível resgatar várias pessoas com vida. Nas últimas horas, várias pessoas foram salvas, incluindo três menos na província de Hatay: um bebé de dez dias e uma criança de dez anos, que estiveram 90 horas sob os escombros, e uma menina de sete anos, que foi encontrada 95 horas depois.