Depois de uma manhã e tarde dedicadas a aprovar em Conselho de Ministros e a apresentar medidas para a habitação, o primeiro-ministro deu uma entrevista à TVI onde voltou ao tema, não ficando por aí. Também falou da atual situação política, tendo sido confrontado com as declarações de Cavaco Silva sobre a mesma. O antigo Presidente disse que a “situação política de Portugal é, neste momento, muito perigosa”, mas para Costa o que é perigoso é a aproximação entre PSD e Chega.

A resposta a Cavaco veio, assim, em forma de ironia: “Se a preocupação de Cavaco Silva é ver pessoas da direita democrática e designadamente do seu partido [PSD] ficarem condicionadas pela ação do Chega, também acharia perigoso. Eu acho perigoso”, atirou.

O socialista diz estar “preocupado” com essa aproximação, no entanto, também garante ter “a profunda convicção de que o PSD profundo, o eleitorado do PSD, nunca consentirá uma deriva que o leve a absorver ou a deixar-se contaminar pelas ideias do Chega, e que o Chega lá continuará no seu cantinho, devidamente acantonado, como deve estar”. Sobre toda esta situação e ainda em resposta a Cavaco, Costa declarou: “Se fosse do PSD, acharia ainda mais perigoso e, portanto, percebo que ele ache isso perigoso”. O tiro também apontava a Luís Montenegro.

Aliás, na entrevista, Costa aproveitou para tocar nas declarações do líder do PSD, mas também do presidente da Câmara de Lisboa, sobre a imigração e as condições que defendem que devem ser impostas. O líder socialista não disse os nomes de Montenegro ou de Carlos Moedas, mas disse estar “um pouco preocupado” ao ver “alguns líderes partidários do PSD a fazerem certos comentários sobre imigração”. Recusou “pôr tudo em causa” porque houve um problema, referindo-se ao incêndio da Mouraria.

