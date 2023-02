O procurador Jack Smith, que está a liderar a investigação judicial ao envolvimento de Donald Trump no ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, vai intimar Ivanka Trump e Jared Kushner para testemunharem perante um Grande Júri. A informação é avançada pelo The New York Times, que confirmou a notícia junto de duas fontes.

A decisão de intimar Jared e Ivanka — que trabalharam como conselheiros presidenciais quando Donald Trump era Presidente — surge duas semanas depois de o procurador ter intimado o antigo vice-presidente Mike Pence, que terá sido pressionado por Trump para não reconhecer a vitória presidencial de Joe Biden no Senado, para testemunhar. Pence anunciou que vai lutar judicialmente contra essa intimação.

Não é certo qual será a posição de Jared Kushner e Ivanka Trump relativamente a esta intimação. Quando testemunharam sobre este tema perante o Congresso, à porta fechada, os membros do casal afirmaram ter tentado persuadir Donald Trump a reconhecer a vitória de Biden e a tentar desmobilizar a multidão que se juntara à porta do Capitólio numa manifestação pró-Trump. Agora, poderão ter de repetir as mesmas declarações na Justiça norte-americana.