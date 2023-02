O espanhol Fernando Alonso, que em 2022 pilotou para a equipa de Fórmula 1 da Alpine, assinou no Verão pela Aston Martin. Mas só no princípio de 2023 é que se sentou aos comandos do monolugar que vai tripular esta época e o seu desempenho impressionou tanto a Aston Martin que esta lhe lhe ofereceu, à laia de presente de Natal ligeiramente atrasado, um DBX 707, o melhor SUV da marca e um dos mais potentes do mercado com motor de combustão.

A master and a masterpiece. ????@alo_oficial stopped by @astonmartin Monaco to get behind the wheel of the DBX 707. pic.twitter.com/i36yvdBywe — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 11, 2023

O piloto de 41 anos do país vizinho aproveitou o período que o separa do início da próxima época para participar num vídeo promocional do seu carro novo, o DBX 707 que visa disputar o mercado com modelos como o Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, ficando para já acima dos 666 cv do primeiro e abaixo dos 725 cv do segundo.

Alonso demonstra a sua arte ao volante e, em simultâneo, o SUV britânico confirma que é capaz de exibir um comportamento em pista surpreendente para um modelo com estas dimensões e peso. Mas a realidade é que suspensões reguláveis, diversos modos de condução, entre os quais um de Drift, e 707 cv de mãos dadas com 900 Nm de binário fazem milagres. Isto permite impulsionar esta versão do DBX para lá dos 100 km/h em 3,3 segundos, para depois continuar a acelerar até aos 310 km/h.