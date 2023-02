Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, condecorou o ator norte-americano Steven Seagal com a Ordem de Amizade pela sua “grande contribuição” para o desenvolvimento da cooperação cultural e humanitária internacional, noticiou a agência de notícias TASS.

Num decreto publicado esta segunda-feira é destacado o papel do ator, de 70 anos, como representante especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo para as relações humanitárias com os Estados Unidos e o Japão.

O ator, conhecido pelos filmes “À Procura de Vingança” ou “A Força em Alerta”, tem elogiado publicamente várias ações do Kremlin e do Presidente russo, que já descreveu como um amigo pessoal e um “um dos maiores líderes mundiais”. Segundo refere o The Guardian, em 2014, chegou mesmo defender Vladimir Putin quanto à anexação da Crimeia, afirmando que o seu desejo de proteger os cidadãos na região que falam russo era algo “muito razoável”.

Gosto de pensar que o conheço bem [Putin]. Conheço-o o suficiente para saber que é um dos melhores líderes mundiais, se não mesmo o melhor líder vivo do mundo”, disse Seagal na altura.

A defesa das políticas russas levou Putin a atribuir em 2016 a cidadania russa a Seagal, que no ano seguinte foi banido de entrar na Ucrânia por cinco anos, ao ser declarado uma “ameaça à segurança nacional”.

O ator regressou ao país no verão do ano, sendo recebido na região de Donetsk pelo líder regional pró-russo, Denis Pushilin. O representante avançou, na altura, que o ator estaria no país para filmar um documentário sobre a guerra no Donbass.