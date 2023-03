Steve Kirsch, milionário norte-americano de 67 anos, conhecido por ser uma de duas pessoas responsáveis pela invenção do rato óptico, e um conhecido negacionista da Covid-19, tem sido notícia por uma proposta insólita que fez durante um voo.

Tudo porque ofereceu a uma passageira que viajava a seu lado 100 mil dólares (cerca de 94 mil euros) para retirar a máscara, como o próprio contou na sua página de Twitter.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf

— Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023