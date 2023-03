Após Eslováquia anunciar envio de caças, Kremlin avisa que aeronaves enviadas para a Ucrânia serão "destruídas"

"Estamos no lado da certo da História", disse chefe do governo eslovaco ao decidir enviar 13 caças à Ucrânia. Kremlin critica decisão: "Países da NATO aumentam nível de envolvimento no conflito".