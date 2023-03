Depois do Twitter, Facebook e Instagram, Donald Trump está agora de volta ao YouTube. A plataforma de partilha de vídeos anunciou esta sexta-feira que restaurou o canal do ex-Presidente norte-americano, dois anos depois de o ter banido no seguimento do ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

A decisão surge no encalço de tomadas de posição semelhante pelo Twitter de Elon Musk e pela Meta (dona do Facebook e Instagram) de Mark Zuckerberg, que voltaram a abrir as portas das suas redes ao magnata nos últimos meses, pouco depois de este ter anunciado oficialmente a sua recandidatura à Casa Branca em 2024.

A decisão da empresa foi noticiada inicialmente pelo site Axios, e posteriormente confirmada pelo próprio YouTube no Twitter:

1/ Starting today, the Donald J. Trump channel is no longer restricted and can upload new content. We carefully evaluated the continued risk of real-world violence, while balancing the chance for voters to hear equally from major national candidates in the run up to an election. — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 17, 2023

Avaliámos cuidadosamente o risco continuado de violência real, contrastando ao mesmo tempo com a necessidade de os eleitores poderem ouvir igualmente todos os principais candidatos com o aproximar das eleições”, pode ler-se na série de tweets.

A plataforma nunca foi o principal modo de comunicação do antigo Presidente — no YouTube tem cerca de 2.6 milhões de subscritores, em contraste com os quase 90 milhões de seguidores no Twitter e 34 milhões no Facebook. Em todo o caso, o levantar da restrição oferece a Trump mais uma uma via pela qual poderá agora comunicar com os seus seguidores, muitos dos quais acorreram aos comentários dos vídeos mais recentes do canal com mensagens de boas vindas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, a plataforma garantiu que o canal será “sujeito às nossas regras, como qualquer outro canal de YouTube”. Já anteriormente, a Meta tinha anunciado uma série de novas medidas que aplicaria à conta de Trump para impedir que o ex-Presidente volte a “pisar o risco”. Ainda assim, e apesar de já ter acesso às suas redes, Trump tem continuado a publicar apenas na sua rede social, a Truth Social.

No entanto, há a expectativa de que, com o aproximar das primárias Republicanas no início do próximo ano, o magnata regresse às publicações de campanha através das plataformas mais tradicionais — ainda que o próprio, por enquanto, o negue.