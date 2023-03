Paul Rusesabagina, o homem que ficou conhecido por ter salvado a vida a mais de mil pessoas durante o genocídio no Ruanda e que inspirou o filme “Hotel Ruanda”, vai sair em liberdade este sábado, anunciou o governo do país esta sexta-feira.

Rusesabagina estava a cumprir uma pena de 25 anos de prisão por crimes de terrorismo. A decisão de ver a pena reduzida e ser agora libertada foi tomada na sequência de negociações intensas entre o governo de Paul Kagame e o executivo dos Estados Unidos da América. “Este é o resultado de um desejo comum de reiniciar a relação entre os EUA e o Ruanda”, confirmou no Twitter a porta-voz do Presidente, Stephanie Nyombayire.

• A commutation does not negate the conviction and can be revoked should crimes be repeated

•The close relationship between Rwanda & Qatar was key

•This is the result of a shared desire to reset US-Rwanda relationship

