Os ucranianos definiram o 25 de janeiro deste ano como um “dia histórico”. Foi nessa data que o o chanceler alemão, Olaf Scholz, oficializou o envio de 14 tanques Leopard-2 para Kiev e assim apoiar a Ucrânia a combater a Rússia. A meio da tarde, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que Washington forneceria o arsenal ucraniano com 31 tanques Abrams M1. A posição dos dois países abriu porta ao envio pelo Ocidente dos veículos militares sonhados pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E agora os tanques vão mesmo chegar ao terreno de batalha.

Esta segunda-feira, o ministério da Defesa Nacional português confirmou ao Observador que os três tanques Leopard 2 que disponibilizou a Kiev já chegaram à Ucrânia. Durante o mês de março, os tanques permaneceram na Alemanha antes de serem enviados para a guerra. No mesmo dia, o jornal alemão Der Spiegel confirmou que os 18 tanques do mesmo modelo que enviou para a Ucrânia já tinham chegado ao país do leste europeu.

O apoio da Noruega, os oito tanques Leopard 2 prometidos a Kiev em janeiro, chegou à Ucrânia na segunda-feira passada. “Para a Ucrânia, a oferta dos tanques vai ser decisiva para a sua capacidade na hora de levar a cabo as operações ofensivas e recuperar os territórios ocupados pela Federação Russa“, afirmou na altura o tenente-coronel Lars Jansen. Antes de enviar os tanques para Kiev, a Noruega possuía 36 veículos deste modelo.

Além dos Leopard 2, o Reino Unido comprometeu-se, em janeiro, a enviar 14 tanques Challenger 2 para a Ucrânia. O primeiro tanque deste modelo já chegou a território ucraniano, segundo confirmou esta segunda-feira o The Telegraph. “Hoje, tive a honra de experimentar a nova adição ao nosso armamento, particularmente os Challengers do Reino Unido”, disse o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov.

Por seu lado, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, disse ser “verdadeiramente inspirador testemunhar a determinação dos soldados ucranianos ao completarem o treino dos Challenger 2 britânicos em solo britânico”.

We went behind the scenes to show you how the British Army spent several weeks training Ukrainian tank crews to operate and fight with the mighty Challenger 2.

???? Watch the full video on YouTube here: https://t.co/PSmnbeWaoI

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tzVuYujrc7

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 28, 2023