Pedro Porro chegou ao Tottenham no final de janeiro, reforçando os spurs a meio da temporada e deixando enfraquecido um Sporting que se tinha habituado a contar com a velocidade, a coragem e a qualidade do lateral espanhol. De lá para cá, os ingleses já foram eliminados da Liga dos Campeões, estão fora da zona de apuramento para a Champions e Antonio Conte já deixou o comando técnico. Mas nada disso parece afetar a aparente popularidade de Porro.

Apesar de ainda só ter feito sete jogos e um golo pelo Tottenham — e de até ter sido algo criticado pelas exibições, principalmente na estreia contra o Leicester –, o jogador de 23 anos é claramente apreciado e pretendido pela comunicação social. Depois de um longa entrevista ao The Guardian, onde fez manchetes por ainda desconhecer o discurso de autêntica irritação que Antonio Conte tinha tido numa conferência de imprensa na véspera, Porro voltou a falar e conversou agora com a Sky Sports.

