Siga aqui o liveblog do Observador sobre a guerra na Ucrânia

Ao 425.º dia de guerra na Ucrânia, quase todas as atenções estão centradas na polémica em torno das declarações recentes do embaixador da China em França, que questionou a soberania de antigos países da União Soviética, como a Ucrânia. Vários ministros dos Negócios Estrangeiros europeus criticaram as declarações que consideram “inaceitáveis”.

No terreno, a Rússia anuncia que está a fazer avanços em Bakhmut, mas a informação é contestada pela Ucrânia. Eis um resumo das notícias mais relevantes.

O que se passou durante a manhã:

A China tenta conter os danos das polémicas declarações do embaixador chinês em Paris. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China veio, esta segunda-feira, esclarecer que respeita o estatuto de independência das nações soberanas que emergiram do colapso da URSS.

Vários representantes da UE não gostaram de ouvir o embaixador da China em França. O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês chamou o embaixador Ly Shaye para uma reunião esta segunda-feira, reporta o The Guardian.

A Rússia anunciou avanços em Bakhmut, segundo reporta a Reuters. A agência noticiosa cita o ministério da Defesa russo, que assegura ter avançado mais dois quarteirões nos distritos mais ocidentais da cidade. Já a Ucrânia garante que as tropas estão a conter os avanços, com o coronel general ucraniano Oleksandr Syrskyi a utilizar o Telegram para assegurar que a “defesa continua” e que as forças ucranianas mantêm “linhas estratégicas”.

As autoridades russas estarão a “evacuar civis à força“, na zona ocupada de Kherson, um dia depois de as forças ucranianas se reposicionarem no lado este do rio Dnipro.

A Ucrânia acusa a Rússia de forçar médicos em áreas ocupadas a alistar-se para serviço militar em Berdiansk, localidade ocupada no distrito de Zaporíjia. Em comunicado, o Estado-Maior das Forças Armadas relaciona essas práticas com uma “escassez de médicos militares”. Berdiansk está sob domínio russo desde fevereiro de 2022.

As autoridades russas que lideram o poder na Crimeia, desde a anexação de 2014, dizem que as forças russas no Mar Negro neutralizaram um ataque com drone ao porto de Sevastopol, esta madrugada.