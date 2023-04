Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China veio, esta segunda-feira, tentar desfazer o imbróglio diplomático que as declarações do embaixador chinês em Paris causaram. Pequim vem agora esclarecer que respeita o estatuto de independência das nações soberanas que emergiram do colapso da URSS.

Em causa estão as declarações de Lu Shaye, embaixador da China em Paris que, numa entrevista a uma televisão francesa na sexta-feira, foi questionado sobre se a Crimeia fazia ou não parte da Ucrânia. “Estes países ex-URSS não têm um verdadeiro estatuto no direito internacional porque não há nenhum acordo internacional a materializar o seu estatuto de soberania”, afirmou.

As declarações foram apelidadas como “inaceitáveis” por vários ministros e outros responsáveis da União Europeia, incluindo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borell, que no Twitter defendeu que “a União Europeia (UE) só pode assumir que estas declarações não representam a política oficial da China”. Vários responsáveis disseram que iam pedir esclarecimentos à China.

Questionada sobre se as declarações do embaixador representam a posição da China, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, disse que Pequim respeita o estatuto de independência dos países da antiga URSS e que é esta a posição que representa o governo chinês. A China tem sido “objetiva e imparcial” nos assuntos de soberania, afirmou, citada pela Reuters.

Também o embaixador chinês na União Europeia, Fu Cong, salientou que a cooperação entre a China e a Europa é “ilimitada”, tal como os laços de Pequim com a Rússia, em declarações publicadas esta segunda-feira. E alertou para o que diz serem “tentativas” de usar os laços da Rússia com a China para semear a discórdia entre Pequim e a Europa.

Também segundo a Reuters, o ministério francês dos Negócios Estrangeiros marcou uma reunião, para esta segunda-feira, com o próprio embaixador, Lu Shaye.