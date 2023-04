Don Lemon, apresentador da televisão norte-americana CNN, está de saída da estação. O anúncio da saída de Lemon, que estava no canal desde 2006, está envolto em polémica, com o apresentador a alegar ter sido apanhado de surpresa, algo que a CNN nega.

O anúncio surgiu de forma surpreendente na tarde desta segunda-feira. Em comunicado, o presidente da CNN, Chris Licht, confirmou que o canal e Lemon “seguiriam caminhos diferentes”, ao mesmo tempo que lembrou a ligação entre os dois. “Don será para sempre parte da família CNN, e agradecemos-lhe pelas suas contribuições ao longo dos últimos 17 anos. Desejamos-lhe tudo de bom e estaremos a torcer por ele no seu percurso futuro”, disse o responsável da estação.

A abordagem diplomática contrastou sobremaneira com a reação do apresentador, de 57 anos. Através de uma publicação no Twitter (onde, até poucas horas antes, continuava a fazer publicações alusivas ao canal e aos programas que apresentava), Lemon disse ter sido “apanhado de surpresa” pela decisão, e descreveu o processo como um “despedimento”.

“Depois de 17 anos na CNN, pensei que alguém na chefia teria a decência de me dizer diretamente. Em nenhuma altura tive qualquer indicação de que não poderia continuar o trabalho que tenho adorado fazer na estação. Claramente, há outros assuntos em causa aqui”, pode ler-se.

A polémica adensou-se quando, horas depois, as palavras do apresentador foram refutadas pela própria CNN. Numa breve publicação na mesma rede social, a estação afirmou que as declarações de Lemon sobre o seu processo de saída “não eram corretas”, e que lhe “tinha sido dada a oportunidade de se encontrar com a chefia, mas preferiu lançar uma publicação no Twitter”.

Don Lemon’s statement about this morning’s events is inaccurate. He was offered an opportunity to meet with management but instead released a statement on Twitter. — CNN Communications (@CNNPR) April 24, 2023

O apresentador era há anos uma das caras da estação, aparecendo regularmente como comentador político e apresentador do programa matinal “CNN This Morning”. No entanto, a sua popularidade tinha vindo a cair em anos recentes, aliado a uma série de gaffes e polémicas que terão inviabilizado a sua continuidade no canal.

Ao New York Times, duas fontes próximas do processo deram conta de que Lemon começou a ficar mal visto dentro do próprio canal depois de, há cerca de dois meses, ter proferido comentários sexistas acerca da candidata presidencial Nikki Haley. Na altura, Lemon afirmou que a ex-embaixadora dos EUA na ONU já não estava “no seu auge” por ter mais de 40 anos — comentários que foram contrariados no ar pelas suas duas co-apresentadoras, e mais tarde pelo próprio presidente da estação.

Nas últimas semanas, os responsáveis da CNN ter-se-ão mesmo deparado com dificuldades em marcar convidados para os programas de Lemon, com várias pessoas a recusarem aparecer no ar com o apresentador.

Para já, a CNN confirmou que o “CNN This Morning” irá continuar com um painel rotativo de apresentadores, até que o substituto oficial de Lemon seja encontrado.