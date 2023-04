Os documentos que o Governo se recusou, primeiro, a enviar à comissão de inquérito já chegaram. Os documentos a enquadrar as demissões do presidente não executivo (Manuel Beja) e executiva (Christine Ourmières-Widener) chegaram esta quarta-feira, 26 de abril, à comissão, tal como Fernando Medina tinha dito à tarde que ia acontecer.

Segundo o ministro das Finanças, o Governo enviaria esta quarta-feira “todos os documentos, os que solicitou da primeira vez e os que não solicitou, que são a espinha dorsal da demissão dos administradores da TAP”, disse Medina, ladeado, no debate sobre o Programa de Estabilidade, no plenário, por Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes, as duas ministras que admitiram a existência de um parecer jurídico para essas demissões, mas que acabaram por ouvir o ministro das Finanças assumir publicamente que não existia qualquer parecer adicional. Mariana Vieira da Silva acabou por dizer que tudo se tratava de uma questão de semântica.

