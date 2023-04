A sessão solene do 25 de Abril acabou inevitavelmente por ficar marcada pelo clima de crispação que antecedeu toda a cerimónia. No hemiciclo, os vários protagonistas – à exceção de André Ventura – desdobraram-se em avisos sobre os riscos do populismo e da proliferação do discurso de ódio e intolerância para a democracia. Mas não só: à esquerda e à direita, houve quem denunciasse a falta de respostas da governação socialista; e quem, como Augusto Santos Silva, avisasse indiretamente Marcelo Rebelo de Sousa e os demais de que é preciso “respeitar o tempo de cada instituição”.

“Se a Assembleia funciona; se o Governo desenvolve e aplica as suas políticas, com variável acerto, e goza de confiança parlamentar; se as oposições vão fazendo caminho de formação e afirmação de alternativas; se os órgãos de soberania cooperam, no respeito pelas competências uns dos outros; se inúmeros são os problemas das pessoas e do país, então devemos respeitar o tempo de cada instituição, sem atropelos nem precipitações”, afirmou o presidente da Assembleia da República.

Ao lado, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem falando sucessivamente sobre o cenário de eleições antecipadas, ia acenando com a cabeça. Santos Silva continuou: “A eleição é periódica porque nenhum poder é eterno, devendo ser regularmente aferida a vontade das pessoas. Por exemplo: as eleições legislativas ocorrem a cada quatro anos, determinam a composição do parlamento e é a partir dessa composição — e só dela — que se formam os Governos e as oposições”.

