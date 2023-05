Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Kremlin acusou a Ucrânia de tentar assassinar Vladimir Putin num ataque com dois drones que terão visado a sede da presidência russa durante a noite. Kiev já veio negar qualquer envolvimento. Em comunicado, citado pela Interfax, o Kremlin indicou que as forças militares russas conseguiram intercetar eletronicamente os dois aparelhos aéreos não tripulados. Além disso, considerou que este foi um “ataque terrorista planeado” pelas forças de Kiev para matar o Presidente russo “nas vésperas do Dia da Vitória e do desfile militar de 9 de maio”.

Os dois drones inutilizados caíram dentro do recinto sem provocar danos ou feridos. Vladmir Putin, que na altura do ataque não se encontrava na sua residência oficial, continua a “trabalhar como habitualmente”. A Rússia acredita, neste momento, ter “o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando se considere oportuno”.

As autoridades ucranianas já se pronunciaram acerca da acusação, negando oficialmente qualquer envolvimento no ataque. “Não temos informações sobre os denominados ataques noturnos ao Kremlin”, afirmou Serhiy Nykyforov, porta-voz de Zelensky, que acrescentou que as acusações vindas da Rússia são um “truque esperado”. Em declarações à CNN, Nykyforov recordou que, como o Presidente ucraniano afirmou várias vezes, “a Ucrânia usa todos os meios à sua disposição para libertar o seu próprio território, não para atacar outros”.

Por sua vez, Mykhailo Podoliak, conselheiro de Zelensky, reiterou que “é claro que a Ucrânia não tem nada a ver com os ataques de drones contra o Kremlin”. “Tais declarações encenadas pela Rússia devem ser consideradas apenas como uma tentativa de preparar um pretexto para um grande ataque terrorista na Ucrânia”, acrescentou, considerando que Moscovo tem “muito medo do início das ofensivas da Ucrânia na linha de frente e está a tentar, de todas as formas, desviar as atenções”.

Nas últimas horas começaram a circular nas redes sociais imagens que aparentam mostrar o momento do ataque. No vídeo partilhado no Twitter pelo Kyiv Independent e por bloggers militares russos, vê-se um drone a aproximar-se do que será uma das cúpulas do Kremlin. Depois, a Sky News relata que terá existido uma pequena explosão. A autenticidade das imagens ainda não foi verificada independentemente.

Apesar do ataque, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que o desfile militar na Praça Vermelha, em Moscovo, se mantém como previsto. A capital russa proibiu esta quarta-feira os voos de drones não autorizados. O presidente da câmara, Sergei Sobyanin, afirmou que a proibição se trata de impedir o voo de aparelhos que possam “atrapalhar o trabalho das forças de ordem”.