Todos os anos, sete milhões de hectares de florestas naturais são convertidos para outros usos, alertou esta segunda-feira o subsecretário-geral do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU.

Li Junhua, que discursava no Fórum das Nações Unidas sobre Florestas, realçou que “a expansão da agricultura comercial é responsável pela maior parte do desflorestamento”.

De acordo com este departamento, as doenças zoonóticas representam 75% de todas as doenças infecciosas emergentes e geralmente ocorrem quando paisagens naturais, como florestas, são desmatadas, noticiou o portal de notícias ONU News.

O órgão estima que 2 mil milhões de hectares de terras degradadas em todo o mundo tenham potencial para serem restauradas.

Por isso, revitalizar as florestas degradadas é fundamental para atingir a meta da ONU de aumentar a área florestal global em 3% até 2030.

Cumprir esta meta também ajudaria os países a criar novos empregos, prevenir a erosão do solo, proteger as bacias hidrográficas, mitigar as mudanças climáticas e salvaguardar a biodiversidade.

O Conselho Económico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) está a realizar desde segunda-feira a 18.ª sessão do Fórum sobre Florestas.

As prioridades do evento são aumentar a área de florestas protegidas ao redor do mundo e reforçar a sua utilização sustentável.

As florestas ocupam 31% da superfície do planeta e abrigam 80% da biodiversidade terrestre.

Além disso, mais de 1,6 mil milhões de pessoas dependem delas para subsistência e rendimento.

A presidente do Ecosoc e embaixadora da Bulgária, Lachezara Stoeva, destacou também na abertura do Fórum que “cuidar das florestas gera benefícios em diversas áreas”, desde a redução da pobreza à educação de qualidade, da promoção de empregos decentes à igualdade de género.

Segundo Stoeva, a preservação das florestas contribui para as metas de combate às alterações climáticas, especialmente na captura de carbono, na mitigação e adaptação.

Estes ecossistemas reduzem inundações, deslizamentos, avalanches, tempestades de areia e outros desastres naturais.

Stoeva sublinhou ainda que vai decorrer este ano o Fórum Político do Alto Nível do Desenvolvimento Sustentável, primeiro no âmbito do Ecosoc, em julho, e depois no âmbito da Assembleia-Geral da ONU, em setembro.

Para a líder do Ecosoc, as deliberações do Fórum sobre Florestas podem contribuir com o avanço de muitos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que precisam de ser alcançados até 2030.