Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, considera ser “profundamente antidemocrático” a manifestação convocada pelo Chega para este sábado em frente à sede do partido.

Numa mensagem no Facebook, Eurico Brilhante Dias diz que, além de “profundamente antidemocrático”, a iniciativa “revela bem como a extrema-direita nunca tem uma agenda construtiva, e não tem limites para colocar em causa as instituições da República”.

Diz mesmo que “o discurso do ódio, da misoginia, do racismo e da xenofobia passam rapidamente para a falta de educação e para o confronto. Neste caso, o do cerco, com um apelo filmado no Salão Nobre da Assembleia da República. Ao fim de pouco mais de um ano já tivemos de tudo, desde ameaças de confronto físico a insultos”.

Na quinta-feira, na Assembleia da Republica, o presidente do Chega, André Ventura, afirmou que o objetivo é “fazer um cerco à sede do PS para mostrar indignação à forma têm governado o país”. Eurico Brilhante Dias atira: “Podemos fingir que não é nada connosco. Afirmar que a culpa é sempre da democracia e das suas fragilidades (e tolerância). Ou mesmo que alguns aproveitam taticamente a circunstância. Enganam-se. Isto é mesmo um assunto de todos os democratas”.

Já na sexta-feira, Francisco Assis acusou o Chega de vandalismo institucional e de recorrer a uma linguagem mussoliniana.