Tudo o que se passou no Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de abril, e todos os detalhes que têm vindo a público nas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão política da TAP têm impacto sobre o Governo e sobre o país. É preciso avaliar tudo o que aconteceu, dentro do próprio Executivo, mas esta não é a principal preocupação da equipa ministerial de António Costa. As palavras são de Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, em entrevista à CNN Portugal, transmitida nesta sexta-feira à noite.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.