Veio sozinho à comissão de inquérito à TAP e não teve reuniões preparatórias com deputados, nos temas mais quentes, o ministro das Infraestruturas apoiou-se sempre no testemunho exaustivo dado horas antes pela sua chefe de gabinete, Eugénia Correia, a quem não poupou elogios: uma extraordinária jurista e cujo relato feito aos deputados classificou de “magistral”. Em sete horas de audição, João Galamba avançou alguns detalhes, recusou dar respostas sobre factos que não testemunhou e contrariou a versão dada por Frederico Pinheiro da exoneração feita por telefone. Estava “muito tranquilo”, foi o ex-adjunto que o ameaçou. mas deixou no ar um enorme ponto de interrogação: Porque foi chamado o SIS e quem efetivamente foi responsável por essa decisão.

Galamba descola da sua versão, para isolar chefe de gabinete no contacto com secretas

João Galamba apareceu no inquérito parlamentar colado à versão dos acontecimentos sobre o alerta às secretas para a recuperação do computador “furtado com violência”, logo “roubado”, mesmo que essa versão fosse — como o Observador já tinha escrito ontem — contraditória com a que ele mesmo tinha dado na conferência de imprensa do dia 29 de abril, a primeira em que falou sobre o que se passara três dias antes nas instalações do seu Ministério. O Governo passou a ter uma versão que só agora conseguiu alinhar, depois de o ministro ter dado voltas ao seu próprio texto inicial.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.