O Papa Francisco cancelou todas as audiências previstas para esta sexta-feira, 26 de maio, por estar com febre, avançou fonte do Vaticano citada pela agência Reuters.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não adiantou mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa, dizendo apenas: “Por estar com febre, o Papa Francisco não teve audiências esta manhã [de sexta-feira]”.

A agência noticiosa adianta que o atual líder da Igreja Católica já havia mostrado sinais de fadiga num encontro com estudantes perto do Vaticano na tarde de quinta-feira.

O pontífice de 86 anos deverá marcar presença nas Jornadas Mundiais da Juventude 2023 em Lisboa, em agosto.