O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) renovou esta terça-feira, por unanimidade, o mandato da Missão de Assistência no Iraque (UNAMI, na sigla em inglês) por um ano, até 31 de maio de 2024.

A resolução que renova o mandato foi adotada com 15 votos favoráveis de todos os Estados-membros que integram o Conselho de Segurança e mantém as tarefas centrais da UNAMI.

Apesar do consenso que geralmente une o Conselho de Segurança em torno do apoio à UNAMI, existe um sentimento amplamente partilhado entre os membros deste órgão da ONU de que a configuração de longo prazo do mandato deve ser revista à luz da melhoria da situação política e de segurança no Iraque.

Esta posição é corroborada pelo Governo iraquiano, conforme manifestado numa carta de 18 de maio do ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Fuad Hussein, enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Nesse sentido, foi solicitado ao secretário-geral que conduza e forneça ao Conselho de Segurança, até 31 de março de 2024, uma revisão estratégica independente da UNAMI, em consulta com o Governo do Iraque, além da ONU, Estados-membros, organizações regionais, especialistas independentes, sociedade civil e o executivo do Kuwait, devido à questão do desaparecimento de propriedades e cidadãos kuwaitianos.

As negociações em torno deste projeto de resolução foram lideradas pelos Estados Unidos da América.