Mais uma vez a pergunta voltou à comissão de inquérito parlamentar à TAP. “Como foram calculados os 55 milhões pagos a David Neeleman?”. A pergunta, dirigida por Bruno Dias do PCP, mereceu uma resposta de João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças que à data desempenhava a mesma função: “Não tive qualquer intervenção nesse processo, não tenho nenhuma informação objetiva a prestar sobre essa matéria. Conhecia a dificuldade que existia em concretizar o auxílio em face das dificuldades que havia com acionistas privados”. E reafirma: “Não tive qualquer intervenção no processo, não tenho informação”, ainda que diga saber ter havido uma autorização dada num decreto Lei de meados de junho 2020. Mas de resto: “Não consigo elucidar”.

Bruno Dias insiste até porque João Nuno Mendes era secretário de Estado das Finanças. “Se fosse secretário de Estado da Agricultura não perguntava, como era das Finanças perguntei”, remata o deputado comunista.

João Nuno Mendes justifica-se, dizendo que no Ministério das Finanças “temos áreas de responsabilidade distintas. Por isso, temos conversas [entre os vários elementos], mas há um grande foco na área de responsabilidade” e recapitula os tempos em que se vivia em 2020: o PIB estava a descer 8%, o sistema financeiro estava “suspenso” com moratórias, havia uma larga necessidade de ajudas de Estado para empresas, a implementação do SURE (fundos europeus de apoio ao emprego), a dívida pública estava a crescer. “Se contextualizarmos verá que tinha muito em que me concentrar”, remate o governante.

João Nuno Mendes, que não fez intervenção inicial, acabou por, na primeira resposta, dar conta que acabou por passar pouco tempo pelo dossier TAP. Primeiro, e antes de ir para o Governo, esteve no grupo de trabalho para estudar a modalidade de auxílio de Estado em 2020 para a TAP que resultou num auxílio de emergência anunciado a 10 de junho de 2020, tendo iniciado o grupo em maio, num prazo que caracterizou de apertado. Depois assumiu a secretaria de Estado das Finanças onde “não tive responsabilidade em assuntos relativamente à TAP”. Volta a ter responsabilidade na TAP entre abril 2022 e novembro de 2022, oito meses, enquanto secretário de Estado do Tesouro. Ou seja, concluiu, “neste conjunto de três anos em que exerço funções governativas nas Finanças” acabou por ter a TAP diretamente em oito meses, ainda que assume que teve em reuniões “esporádicas”.

Agora tem alguma responsabilidade sobre o processo de privatização, porque é um dossier que lhe foi atribuído depois de novembro de 2022. “Como se perspetiva a privatização, tenho responsabilidade, mas não de tutela da empresa”.

