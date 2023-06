D”Não nos parece que a TAP esteja sobrecapitalizada”, assume João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, recordando que no final de 2022 e depois de registar a totalidade da ajuda pública, de 3,2 mil milhões de euros, a companhia tem capitais próprios de 418 milhões de euros.

O que para o secretário de Estado das Finanças “demonstra que não há sobrecapitalização”, acrescentando que “o objetivo da Comissão Europeia era precisamente que essa sobrecapitalização não acontecesse”, mas, ao mesmo tempo, que “tivéssemos uma capitalização que resistisse no tempo”, já que durante 10 anos não pode haver mais auxílios públicos.

A última ajuda do Estado à TAP, a de 2022, de 980 milhões, vai produzir efeitos durante os próximos dois anos e só ficará totalmente realizada em 2024. Conforme noticiou o Observador, apesar de aprovada a operação na totalidade, o dinheiro não entrou todo na altura na TAP. A primeira tranche de 294 milhões de euros entrou e o remanescente será dividido em duas tranches iguais de 343 milhões de euros cada a realizar a 20 de dezembro de 2023 e na mesma data de 2024.

E é por isso que alguns partidos da oposição têm falado numa privatização em que se vai pagar para vender. Bernardo Blanco, deputado da IL, disse mesmo ao programa Cheque In do Observador que “não faz qualquer sentido dar esses 700 milhões quando a TAP agora vai ser privatizada, porque na prática, o que acontece, é que vamos dar 700 milhões dos contribuintes a uma empresa privada. Vamos estar a pagar para vender a empresa”.

Quando foi feito este último auxílio, explicou João Nuno Mendes, questionou-se se se estaria perante uma sobrecapitalização. Mas o secretário de Estado das Finanças realça: “Não podemos olhar para a empresa só quando as coisas correm bem”, e a empresa tem de garantir que tem “solvabilidade para resistir aos tempos adversos”.

E a reafirma: “Não penso que esteja a ser sobrecapitalizada”, mas sim está a ser capitalizada “o suficiente para ser uma empresa sustentável”.

O secretário de Estado das Finanças quando questionado sobre se a intenção do Governo é avançar com uma reprivatização da totalidade da TAP garante que “o que tem sido expresso pelo sr. primeiro-ministro é que a orientação é que o processo seja conduzido — a decisão final que carece ser tomada” — de forma a ser “compatível com uma participação de cariz estratégico na empresa.” E mais à frente diz mesmo que “é nosso entendimento que [o Governo] não está aberto a vender a totalidade da empresa”. O Governo não tem assumido de forma taxativa qual a percentagem de capital que quer privatizar. João Nuno Mendes que tem responsabilidade no processo assume que o entendimento é não vender a totalidade, embora António Costa o tenha admitido.

Lacerda Machado, ex-administrador da TAP nomeado pelo Estado defendeu que este devia manter uma posição acionista na empresa, mas reconheceu que os possíveis interessados na privatização não deverão querer estar sujeitos a episódios de ingerência política revelados nesta CPI. E afirmou não acreditar que “ninguém vai aceitar menos que o controlo depois do que aconteceu”.