Interativo. Imagens de satélite mostram Kakhovka antes e depois da explosão da barragem

Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia

Imagens de satélite, captadas pela Maxar Tecnnologies, empresa privada de tecnologia espacial com sede nos Estados Unidos, mostram como era a região de Nova Kakhovka e como ficou depois da explosão desta terça-feira.

Nos blocos interativos que o Observador preparou com as fotografias divulgadas pela Reuters, é possível comparar o antes e o depois de várias zonas próximas da barragem. Basta arrastar a barra branca vertical, que se encontra a meio das imagens para poder ver as mudanças ao longo do rio Dnipro depois do dia 6 de junho.

As inundações já obrigaram mais de 17 mil pessoas a sair de suas casas, que ficaram inundadas, como mostram as imagens de satélite, que evidenciam a força da água. Apesar de o nível da água estar já a baixar, só nos próximos dias é que será possível perceber o verdadeiro impacto desta explosão. Foi o que disse, aliás, Martin Griffiths, subsecretário-geral para Assuntos Humanitários das Nações Unidas, que avisou ainda que esta catástrofe “terá consequências graves para milhares de pessoas no sul da Ucrânia, em ambos os lados da linha da frente, através da perda de casas, de alimentos, de água potável e de meios de subsistência”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas imagens seguintes, é possível ver que, depois da explosão, as margens do rio Dnipro, junto à barragem, praticamente desapareceram e todas as estradas ficaram submersas.