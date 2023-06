É uma principais propagandistas do Kremlin e é editora-chefe do principal canal de televisão russo, o Russia Today (RT). Num programa de TV transmitido nos últimos dias, Margarita Simonyan apelou, surpreendentemente, ao fim da guerra. E deixou uma questão no ar: “Precisamos mesmo de territórios com pessoas que não querem viver connosco?”

Citada pelo jornal independente Meduza, Margarita Simonyan lembrou que as Forças Armadas da Ucrânia “vão receber mísseis de longo alcance e caças”. “Vão infligir danos nos nossos territórios. Região de Belgorod, eles vão mais longe do que isso. A região de Voronezh não é longe, Rostov, Kradnodar.”

“Qual será a linha vermelha para nós?”, questionou no programa de televisão. Margarita Simonyan salientou também que não será “fácil” para a Rússia responder às ofensivas ucranianas, apoiadas pelo Ocidente.

Margarita Simonyan moots holding referendums in the "disputed areas", because she isn't sure the "President needs these territories." So in her own demented fashion (nobody else in Russia matters except Putin) she comes round to something very vaguely resembling my own framework… pic.twitter.com/7DOUvBq3Gg

— Anatoly Karlin (@powerfultakes) June 6, 2023