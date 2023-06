Volodymyr Zelensky confirmou este sábado que a contraofensiva ucraniana está em curso. “Ações contraofensivas e defensivas apropriadas estão a acontecer na Ucrânia”, disse o Presidente este sábado, numa conferência de imprensa durante a visita do primeiro-ministro do Canadá a Kiev.

“Não darei pormenores sobre o estado em que elas estão. Acredito que iremos certamente sentir isto”, disse Zelensky, em declarações que se podem ler no site da presidência ucraniana. O Presidente afirmou que confia nos militares e que está em constante contacto com os comandantes em várias áreas. “Syrsky, Tarnavsky, com Moskalyov, Naiev, Zaluzhny. Estão todos com um espírito positivo.”

Zelensky disse ainda que as palavras do Presidente russo não são de confiança, bem como informações não verificadas no que toca à contraofensiva ucraniana. Vladimir Putin disse esta sexta-feira que a contraofensiva ucraniana já tinha começado, mas que tinha falhado os objetivos. Zelensky respondeu este sábado às declarações do Presidente russo descrevendo-as como “interessantes” e disse ainda que é importante que a Rússia sinta que “não sobra muito tempo”, relata a BBC. Quando o Presidente ucraniano referiu o estado de espírito dos militares terá acrescentado: “Digam isso a Putin”.

A aguardada contraofensiva ucraniana contra as tropas russas terá começado no dia 8 de junho com a confirmação do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), think tank norte-americano que acompanha há mais de um ano a evolução dos combates.

Justin Trudeau está de visita a Kiev este sábado, onde anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de dólares canadianos (aproximadamente 346 milhões de euros). Os dois presidentes emitiram um comunicado conjunto com vários pontos, destacando-se o apoio do Canadá à Ucrânia para se tornar estado membro da NATO “assim que as condições o permitam”. O assunto será discutido na próxima cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está marcada para julho em Vilnius, na Lituânia.

O Presidente Zelensky deu as boas-vindas ao primeiro-ministro Trudeau com uma publicação na sua conta de Twitter. “Apesar de todos os esforços da Rússia para vergar o nosso povo, os ucranianos continuam a lutar pela independência e liberdade”, pode ler-se ainda na publicação. “E na nossa vitória, estaremos juntos, tal como estamos agora, no nosso caminho para defender a vida e as pessoas.”