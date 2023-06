O tempo está a contar até outubro. É nesse mês que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, deverá abandonar o cargo que ocupa desde 2014 para assumir funções entre presidente do banco central norueguês. Contudo, a substituição está longe de ser pacífica com os 31 Estados-membros a discordarem sobre quem deve liderar a aliança transatlântica — e a levar a um impasse que pode levar a que o atual líder prolongue o mandato.

A suposta lista de substitutos é vasta e conta com nomes como o da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, o da primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, o do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, o do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, o da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o do ministro da Defesa britânico, Ben Wallace.

Como conta o Financial Times, há Estados-membros da NATO que preferem que seja a vez de uma mulher liderar a aliança (seria a primeira vez que tal aconteceria), enquanto outros insistem na necessidade de que o novo secretário-geral seja oriundo da Europa de Leste (o que também seria a primeira vez), dado que é a zona do continente em que se desenrola o maior conflito das últimas décadas e que acabou por revitalizar a organização militar. Existe ainda outro requisito apoiado pela maioria dos países, incluindo os Estados Unidos: que o substituto de Jens Stoltenberg tenha chefiado um governo.

