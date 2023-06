Um homem foi detido pela presumível autoria de três crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, que terão ocorrido no concelho de Coimbra, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro, dando cumprimento a um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.

“Os factos ocorreram no interior das instalações da empresa de que o arguido é proprietário”, na localidade de Venda da Pousada, Cernache, no concelho de Coimbra.

De acordo com a PJ, o arguido terá surpreendido as vítimas, disparando contra a esposa, de 53 anos, e ainda contra dois homens, de 63 e 69 anos, numa altura em que se encontravam reunidos para “discutir assuntos relacionados com uma associação, da qual fazem parte”.

“O arguido, munido de uma espingarda caçadeira, efetuou vários disparos, tendo atingido gravemente os dois homens. Já a esposa, depois ter sido atingida de raspão, na zona da cabeça, foi espancada pelo arguido”, descreveu.

Depois dos disparos, o homem ter-se-á dirigido para a sua residência onde, “utilizando a mesma arma, tentou pôr termo à própria vida, ficando em estado grave”.

“Os ofendidos e o arguido foram assistidos nos respetivos locais e transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O arguido veio a ser detido, após receber alta hospitalar”, informou.

Segundo a PJ, o homem será presente a primeiro interrogatório judicial, “para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”.