O programa anunciado pela Volkswagen, conhecido como “Accelerate Forward – Road to 6.5”, é a aposta da marca alemã e uma prioridade para o conselho de administração, que pretende alcançar uma margem de lucro de 6,5% em 2026. Isto implica incrementar “em 10 mil milhões de euros os lucros, assegurando assim os fundos necessários para continuar a investir no futuro”, afirmou o CEO da empresa Thomas Schäfer.

“Definir esta meta para daqui a três anos é algo muito ambicioso, mas exequível se centrarmos aí todos os nossos recursos”, reconheceu o gestor, acrescentando que a estratégia passa por “investir em novos veículos e tecnologias, além da modernização das fábricas e no treino do pessoal”.

Mas a Volkswagen está consciente que estes objectivos não serão atingidos sem sacrifícios, ou seja, sem uma mão-cheia de medidas destinadas a poupanças, dos custos relacionados com a administração à investigação e desenvolvimento, passando pelo custo dos materiais utilizados e pela gama de veículos, que assim tem de ser reduzida para tornar o processo produtivo mais eficiente e rentável, informou Daniela Cavallo, a responsável do General Works Council.

Para Thomas Schäfer, isto significa oferecer uma menor variedade de modelos aos clientes, retirando da gama aqueles que enfermam de uma menor procura e, por isso mesmo, de um menor volume de vendas. Um deles será o Arteon, o Volkswagen topo de gama com motores a combustão que será substituído muito em breve pela versão eléctrica ID.7, a berlina a bateria que acabou por apressar o desaparecimento do próprio Arteon. O mesmo acontecendo com a carrinha, uma vez que o ID.7 irá disponibilizar ambas.

Além de menos modelos, a VW está igualmente apostada em oferecer menos versões de cada modelo da marca. Como exemplo, o construtor avança que o ID.7 “vai ter uma gama com menos 99% de opções do que a última geração do Golf”, de acordo com Schäfer. Ainda que a redução anunciada nos pareça excessiva, torna claro os objectivos do fabricante alemão.