O ministro João Galamba mandou tornar segredos de Estado um conjunto de documentos e informações que são utilizados no dia a dia por várias pessoas e organizações, incluindo a Proteção Civil, os bombeiros e empreiteiros ferroviários. A ordem de classificação, segundo o jornal Público, partiu de um despacho ministerial de 21 de abril mas o Governo diz que foi por iniciativa da Infraestruturas de Portugal (IP) e justifica a decisão com a guerra na Ucrânia. Mas um vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, garantiu que desconhece em absoluto qualquer pedido nesse sentido.

O despacho ministerial de Galamba saiu numa data que coincide com um momento em que o jornal Público pediu ao IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) o acesso a documentos que faziam parte do processo em curso para conceder à IP a autorização de segurança (que caducaria a 31 de maio e foi, entretanto, renovada por mais cinco anos a partir de 1 de junho).

O jornal insistiu em obter esses dados e eles acabaram por ser classificados como segredos de Estado, na mesma altura. Esta é uma decisão inédita, que não existe noutros países e que vai dificultar o acesso a documentos operacionais que os trabalhadores da IP e seus fornecedores usam no dia a dia (para assegurar a operação e manutenção das linhas ferroviárias).

Em resposta, o gabinete do ministro afirmou que, “recentemente, face à situação vivida na Ucrânia, alguns países vieram a adaptar e aumentar o nível de criticidade da informação, em especial da informação sobre infraestruturas estratégicas”. E acrescenta que a Infraestruturas de Portugal “iniciou um trabalho de avaliação de informação e de dados relacionados com infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e de telecomunicações sob sua gestão”. Terá sido, assim, a IP que pediu ao ministério para classificar os documentos, advoga Galamba.

Porém, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, disse ao Público desconhecer em absoluto qualquer pedido deste género. Este responsável enquadrou este seu desconhecimento no facto de não ter no conselho de administração da empresa o pelouro da segurança. A administradora Alexandra Barbosa, que tem a tutela da segurança, não respondeu às questões do Público sobre se considera que estaria mandatada para tomar esta decisão sozinha.