Thierry Breton, o Comissário Europeu para o Mercado Interno, está esta quinta e sexta-feira em São Francisco, nos Estados Unidos, numa visita com uma agenda preenchida. Breton, que tem sido bastante ativo a relembrar às tecnológicas que têm de respeitar as regras do bloco dos 27 nas matérias do digital, tem encontro marcado com alguns dos líderes das maiores plataformas tecnológicas.

Há duas grandes vertentes nesta visita: discutir com empresas como o Twitter e a Meta os trabalhos de preparação para a entrada em cena da Lei dos Serviços Digitais (DSA, em inglês) e também as novas regras para regulação da inteligência artificial (IA), com a OpenAI e a Nvidia.

Num vídeo partilhado no Twitter esta manhã, ainda no aeroporto de Frankfurt, Breton explicou que vai a Sillicon Valley “não para um combate numa jaula”, numa referência à disputa entre Musk e Zuckerberg, “mas para explicar as novas regras digitais para as plataformas online e IA”.

