A partir desta quinta-feira, 1 de setembro, a Comissão Europeia passa a ter presença física em São Francisco, na Califórnia. A escolha do local para instalar um escritório não é aleatória: é por lá que estão instaladas algumas das grandes tecnológicas que Bruxelas até já investigou ou até multou, da Google à Apple.

De acordo com uma nota da Comissão Europeia sobre estes planos, a inauguração desta espécie de “embaixada” europeia nos Estados Unidos resulta de uma vontade de “melhorar a diplomacia digital da União Europeia nos e com os Estados Unidos”. Através deste escritório, Bruxelas passa a ter um “centro global para tecnologia e inovação digital”.

Este escritório, que vai ter no “veterano” da Comissão Europeia Gerard de Graaf uma figura de proa, vai estar na alçada da delegação da União Europeia em Washington, a capital dos Estados Unidos. Além disso, este escritório vai ter uma “coordenação próxima com Bruxelas”, segundo a informação veiculada pela instituição europeia.

A ideia, de acordo com a nota da instituição europeia, passa pelo “reforço da capacidade da União Europeia de chegar a stakeholders públicos e privados, incluindo legisladores, setor empresarial e sociedade civil no setor tecnológico”. Embora a China tenha vindo a conquistar terreno no panorama digital ao longo da última década, algumas das principais empresas do setor estão sediadas nos Estados Unidos, daí o interesse neste estreitar de relações.

