“Na Europa, o pássaro voará de acordo com as nossas regras europeias”. Foi assim que Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, reagiu à afirmação de Elon Musk de que o “pássaro foi libertado” após carimbar a aquisição, por 44 mil milhões de dólares, do Twitter.

Para além disso, o comissário europeu voltou a partilhar um vídeo que data de maio, quando teve uma reunião com o multimilionário para lhe explicar no que consistia a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia — legislação que obriga as plataformas online a moderar os conteúdos e a tornar os algoritmos mais transparentes, sob risco de pagamento de multas. Se Musk não a cumprir, o Twitter enfrentará multas de até 6% das vendas anuais e poderá até ser bloqueado, escreve a Bloomberg.

Nas imagens, de maio, pode ouvir-se Elon Musk a concordar com a perspetiva da União Europeia e de Thierry Breton ao dizer o seguinte: “Está exatamente alinhado com o que penso fazer”. Porém, o patrão da Tesla e da Space X considera-se um “absolutista da liberdade de expressão” e tem vindo a posicionar-se contra as políticas de moderação de conteúdos.