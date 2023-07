Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia.

Armas, munições, barras de ouro, um crocodilo embalsamado, passaportes falsos e um armário com várias perucas. Foram algumas descobertas feitas pelo Serviço Federal da Segurança da Rússia (FSB, sigla em inglês) na mansão de Yevgeny Prigozhin, na sequência das buscas realizadas na quarta-feira à residência do líder do grupo Wagner em São Petersburgo.

De acordo com imagens do jornal pró-Kremlin, Izvestia, foram também alegadamente recolhidos passaportes falsos e uma suposta fotografia emoldurada com as cabeças decepadas de inimigos de Prigozhin. As fotografias dos objetos encontrados nas buscas circulam já nas redes sociais, tendo inclusivamente sido partilhadas por Anton Gerashchenko, conselheiro do ministro do Negócios Estrangeiros ucranianos.

Several more photos from the search of Prigozhin's home in St Petersburg.

A uniform with his awards, wig collection, a sledgehammer (with the writing "in case of important negotiations") and a photo with cut off heads.

As it turns out, the title of Hero of Russia was awarded to… pic.twitter.com/YJDoQJktlX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2023